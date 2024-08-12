Giriş Tarihi: 12.08.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
15:06
YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI 2024: osym.gov.tr ile YKS üniversite tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları araştırılmaya başladı. 2024 yılı YKS tercih işlemleri 4 Ağustos'ta sona erdi. YKS puanlarıyla üniversite tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar puanları ve hayallerinin doğrultusunda listelerini oluşturdular. ÖSYM bu sene üniversite kayıtlarının 19 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurdu. Kayıt tarihinin ilan edilmesinin ardından YKS tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? İşte 2024 üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...