YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 4 Ağustos'a kadar uzatıldı. Son güne kadar değişiklik yapılabilecek tercih listeleri için son kontroller yapılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile YKS tercih sonuç tarihi hakkında son durum ve tüm detaylar…