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Giriş Tarihi: 03.08.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 13:38

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri uzatıldı. ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu. Tercih işlemlerinin bitmesine kısa bir süre kala "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor. Sınavından aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. 25 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 4 Ağustos'a kadar uzatıldı. Son güne kadar değişiklik yapılabilecek tercih listeleri için son kontroller yapılıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile YKS tercih sonuç tarihi hakkında son durum ve tüm detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

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YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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