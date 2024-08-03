Giriş Tarihi: 03.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
13:38
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2024 || ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercihleri uzatıldı. ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu. Tercih işlemlerinin bitmesine kısa bir süre kala "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor. Sınavından aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?