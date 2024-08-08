Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
09:47
YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS tercih yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtları öncesi YKS tercih sonuçları gündemde. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak. ÖSYM duyuruları ekranında YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?