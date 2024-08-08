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Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:47

YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS tercih yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtları öncesi YKS tercih sonuçları gündemde. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak. ÖSYM duyuruları ekranında YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihleri sona erdi. 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihlerinde adayların 1 milyon 58 bin 345 kontenjana yerleşebilmek için tercihleri alındı. Üniversite kayıt işlemlerinden önce YKS tercih sonuçlarının erişime açılacağı biliniyor. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta yapılacak. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.ösym.gov.tr...

YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor

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YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS tercih yerleştirme sonuçları TIKLA-SORGULA! 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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