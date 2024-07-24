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YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
10:05
YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?
YKS tercihleri için beklenen tarih geldi çattı. 25 Temmuz'da başlayan süreç 2 Ağustos'ta son bulacak. Bu süre zarfında hedeflerindeki bölüm ve okulları listesine yazan adaylar, puan ve sıralama gibi kriterlere göre en uygun okula yerleştirilecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? İşte sürece ilişkin detaylar ve 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli gibi soruların yanıtı.