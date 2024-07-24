Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:05

YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

YKS tercihleri için beklenen tarih geldi çattı. 25 Temmuz'da başlayan süreç 2 Ağustos'ta son bulacak. Bu süre zarfında hedeflerindeki bölüm ve okulları listesine yazan adaylar, puan ve sıralama gibi kriterlere göre en uygun okula yerleştirilecek. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? İşte sürece ilişkin detaylar ve 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli gibi soruların yanıtı.

YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

ÖSYM'nin belirttiği doğrultuda üniversite tercihleri için beklenen gün gelirken, adaylar YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Bu noktada akıllarda pek çok soru işareti oluşurken YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak gibi sorular yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? İşte tercihlere dair merak edilenlerin yanıtı.

YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercihleri, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü başlayacak ve 2 Ağustos 2024 Cuma günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Adaylar, erişime açılacak olan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na yayınlandığı andan itibaren ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

YKS TERCİHLERİNDE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI OLMAYACAK

YÖK'ten yapılan açıklamaların ardından bu sene kılavuzda devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjanlarının aktarıldığı, yaklaşık bir milyon kontenjanın yeni programlara tanımlandığı bildirildi.

YKS tercihleri nasıl yapılır, nereden yapılacak? 2024 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı, nelere dikkat edilmeli?

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ PUANA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

SON DAKİKA