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YKS TYT sınav yorumları: Üniversite sınavı 2024 TYT sınavı nasıldı, YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
06:38
YKS sınav yorumları, bugün YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girenlerin sosyal medya paylaşımları ile belli olacak. Gelecek yılki sınava girecek olan adaylar, sosyal medyadan YKS yorumları ile üniversite sınavının zorluk kolaylık derecesini değerlendiriyor. Bu kapsamda 2024 TYT sınavı nasıldı, YKS soruları zor muydu, kolay mıydı gibi sorular yanıt arıyor. İşte sınava dair ilk yorumlar…