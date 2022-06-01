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Haberler Yaşam YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınavına bu sene kaç kişi girecek?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:02

YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınavına bu sene kaç kişi girecek?

Üniversite sınavına sayılı günler kala YKS sınavına katılım sağlayacak aday sayısı da netleşti. Bugün gelen giriş belgesi açıklamasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabında detayları da adaylarla paylaştı. Şimdilerde gerek üniversite sınavına girecekler gerekse ebeveynler "2022 YKS sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu?" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversite sınavı bu yıl 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır. Peki, 2022 YKS sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? İşte tüm detaylar...

YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS TYT, AYT, YDT sınavına bu sene kaç kişi girecek?

YKS sınavına bu yıl katılım sağlayacak olan aday sayısı merak ediliyor. Bugün ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınava katılım sağlayacak adayların sayısını duyurdu. TYT, AYT, YDT olmak üzere oturum bazlı olarak da detayların açıklandığı bilinirken öte yandan "2022 YKS sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınavına bu yıl katılım sağlayacak aday sayısı ve tüm detaylar...

YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS TYT, AYT, YDT sınavına bu sene kaç kişi girecek?

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

3.243.425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır.

2022-YKS oturum bazlı aday sayıları:

📌 TYT: 3.234.409
📌AYT: 2.056.512
📌 YDT: 168.430

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YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS TYT, AYT, YDT sınavına bu sene kaç kişi girecek?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YKS sınav giriş belgesi gelen son dakika haberiyle yayınlandı.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS TYT, AYT, YDT sınavına bu sene kaç kişi girecek?

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS TYT, AYT, YDT sınavına bu sene kaç kişi girecek?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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