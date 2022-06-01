YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınavına bu sene kaç kişi girecek?

Üniversite sınavına sayılı günler kala YKS sınavına katılım sağlayacak aday sayısı da netleşti. Bugün gelen giriş belgesi açıklamasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabında detayları da adaylarla paylaştı. Şimdilerde gerek üniversite sınavına girecekler gerekse ebeveynler "2022 YKS sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu?" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversite sınavı bu yıl 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacaktır. Peki, 2022 YKS sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? İşte tüm detaylar...