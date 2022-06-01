YKS üniversite sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu? 2022 YKS (TYT, AYT, YDT) sınavına bu sene kaç kişi girecek?

YKS sınavına bu yıl katılım sağlayacak olan aday sayısı merak ediliyor. Bugün ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınava katılım sağlayacak adayların sayısını duyurdu. TYT, AYT, YDT olmak üzere oturum bazlı olarak da detayların açıklandığı bilinirken öte yandan "2022 YKS sınavına kaç kişi giriyor, başvuruda bulundu?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte YKS sınavına bu yıl katılım sağlayacak aday sayısı ve tüm detaylar...