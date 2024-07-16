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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
07:57
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları sorgulamalarına başladı. Peki, YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, 2 ve 4 yıllık ön lisans-lisans YKS taban puanları ve başarı sıralaması!