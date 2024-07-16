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Haberler Yaşam YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 07:57

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları sorgulamalarına başladı. Peki, YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, 2 ve 4 yıllık ön lisans-lisans YKS taban puanları ve başarı sıralaması!

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. En düşük ve en yüksek puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık bölümle düşük ve yüksek puanlı üniversitelerin başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalar başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

2024 yılında YKS sınavlarında baraj uygulaması bulunmuyor. Sınav puanı hesaplanan adaylar tercih yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI SORGULAMA 2 ve 4 yıllık bölümler: 2024 YKS tercihleri ne zaman başlayacak, baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları tıkla-öğren!

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

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