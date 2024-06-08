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Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:55

YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

2024 YKS maratonu başladı. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, sorulara verdikleri yanıtların doğru olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Yaz kuralları ile ilgili soru ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır? İşte YKS yazım kuralı sorusunun cevabı...

YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

2024 YKS'de çıkan yazım kuralı sorusu sınava giren adayları kararsız bıraktı. YKS Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan nasıl yazılır sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır? İşte, YKS yazım kuralı sorusunun yanıtı…

YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

TÜRK TARİHİ, PARK İSİMLERİ, RESMİ HEYET, BAKAN VE MEYDAN BÜYÜK MÜ YAZILIR?

Türkçe'de bazı özel isimlerin yazımında büyük harf kullanımı kuralları aşağıdaki gibidir:

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YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

TÜRK TARİHİ: Bu tür kavramlar genel olarak özel isim kategorisine girmezler ve büyük harfle yazılmazlar. Yani, "Türk tarihi" şeklinde yazılmalıdır.

PARK İSİMLERİ: Park isimleri özel isim olduğu için her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin, "Gülhane Parkı," "Gezi Parkı."

YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

RESMİ HEYET: Bu ifade belirli bir heyeti belirtmiyorsa, genel bir isimdir ve küçük harflerle yazılır. Örneğin, "resmi heyet." Ancak, belirli bir heyeti ifade ediyorsa, özel isim olarak kabul edilebilir ve her kelimenin baş harfi büyük yazılabilir. Örneğin, "TBMM Resmi Heyeti."

BAKAN: Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Örneğin, Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Vali''

YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

MEYDAN İSİMLERİ: Meydan isimleri de özel isim kategorisine girer ve her kelimenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin, "Taksim Meydanı," "Kızılay Meydanı."

Bu kurallar TDK (Türk Dil Kurumu) tarafından belirlenen standartlara dayanmaktadır.

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