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YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
16:55
YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?
2024 YKS maratonu başladı. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Sınavdan çıkan adaylar, sorulara verdikleri yanıtların doğru olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Yaz kuralları ile ilgili soru ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Peki, 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır? İşte YKS yazım kuralı sorusunun cevabı...