YKS yazım kuralı sorusunun cevabı TIKLA ÖĞREN: 2024 TYT Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

RESMİ HEYET: Bu ifade belirli bir heyeti belirtmiyorsa, genel bir isimdir ve küçük harflerle yazılır. Örneğin, "resmi heyet." Ancak, belirli bir heyeti ifade ediyorsa, özel isim olarak kabul edilebilir ve her kelimenin baş harfi büyük yazılabilir. Örneğin, "TBMM Resmi Heyeti."

BAKAN: Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Örneğin, Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Vali''