YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

EK YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Ek puan, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarına, kendi alanları ile ilgili meslek yüksekokulları ile bazı lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca verilecek olan bir puandır. Ek puanlar, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının katsayılarla çarpılmasıyla elde edilecek.