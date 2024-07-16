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YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:51
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? Araştırmaları hız kazandı. Tercih süreci için yerleştirme puanı ile birlikte ek puanlı yerleştirme kavramı da öne çıktı. Peki, Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri? AYT TYT ek puanlı yerleştirme nedir? İşte, detaylar…