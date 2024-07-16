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Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:51

YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? Araştırmaları hız kazandı. Tercih süreci için yerleştirme puanı ile birlikte ek puanlı yerleştirme kavramı da öne çıktı. Peki, Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri? AYT TYT ek puanlı yerleştirme nedir? İşte, detaylar…

YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçların adayların erişimine açılmasıyla birlikte, yerleştirme puanları, ek puanlı yerleştirme ve ham puan kavramları mercek altına alındı. Peki, YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS yerleştirme puanı, adayın sınavdan aldığı puanı ve okuldan alının ek puanların yer aldığı puan türüdür.

Tercih sürecinde adaylar yerleştirme puan türüne göre seçeneklerini şekillendirir.

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YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

EK YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Ek puan, bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunlarına, kendi alanları ile ilgili meslek yüksekokulları ile bazı lisans programlarına yerleştirme yapılırken ayrıca verilecek olan bir puandır. Ek puanlar, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının katsayılarla çarpılmasıyla elde edilecek.

YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

YKS yerleştirme puanı nedir, ne demek? AYT TYT ek puanlı yerleştirme gündemde! Yerleştirme puanı ile alan bölümler, üniversiteler hangileri?
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