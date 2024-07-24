YKS’de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

Üniversite tercihleri yarın ÖSYM'nin duyurusu ile başlayacak. Adaylar, puan türüne, ilgi ve yeteneklerine göre tercihte bulunacak. Tıp, eczacılık, hukuk ve mimarlık gibi bazı bölümleri tercih etmek için en düşük başarı sırası koşulu uygulaması bu yıl da devam ederken tercih sıralaması da önem teşkil edecek. Peki, YKS'de kaç tercih hakkı var, üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır? İşte detaylar.