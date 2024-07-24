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YKS'de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
10:42
YKS'de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?
YKS tercih maratonu başlarken adayların gündeminde tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin sorular yer alıyor. Bu kapsamda YKS'de kaç tercih hakkı var sorusu yanıt arıyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek olan işlemler kapsamında adaylar puan türüne ve sıralamasına uygun bölümleri yazacak. Peki, 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?