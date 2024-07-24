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Haberler Yaşam YKS'de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:42

YKS'de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

YKS tercih maratonu başlarken adayların gündeminde tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin sorular yer alıyor. Bu kapsamda YKS'de kaç tercih hakkı var sorusu yanıt arıyor. 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecek olan işlemler kapsamında adaylar puan türüne ve sıralamasına uygun bölümleri yazacak. Peki, 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

YKS’de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

Üniversite tercihleri yarın ÖSYM'nin duyurusu ile başlayacak. Adaylar, puan türüne, ilgi ve yeteneklerine göre tercihte bulunacak. Tıp, eczacılık, hukuk ve mimarlık gibi bazı bölümleri tercih etmek için en düşük başarı sırası koşulu uygulaması bu yıl da devam ederken tercih sıralaması da önem teşkil edecek. Peki, YKS'de kaç tercih hakkı var, üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır? İşte detaylar.

YKS’de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR, TERCİH SINIRI VAR MI?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

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YKS’de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

YKS’de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YÖK Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

YKS’de kaç tercih hakkı var? 2024 YKS üniversite tercihlerinde en az ve en çok kaç okul yazılır?

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı YÖK Atlas ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası", "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer alıyor.

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