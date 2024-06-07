YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, 4 mü 3 mü? ÖSYM ile 2024 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Buna göre sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.