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YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, 4 mü 3 mü? ÖSYM ile 2024 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:56
YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor, 4 mü 3 mü? ÖSYM ile 2024 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşecek. Sınava girmeden önce stratejilerini belirlemek isteyenler YKS'de kaç yanlış bir doğruyu götürüyor sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili ÖSYM üniversite sınavı kılavuzu kontrol ediliyor. Peki; 2024 YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, kaç yanlış 1 doğruyu götürür? İşte, cevabı...