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Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
12:33
Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...
Taksim'de kılık değiştirerek 5 ayrı kafeterya ve mağazada hırsızlık yapan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, yeni mont deneyen bir kadının kendisine emanet ettiği monttan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.