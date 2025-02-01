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Giriş Tarihi: 01.02.2025 12:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:33

Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...

Taksim'de kılık değiştirerek 5 ayrı kafeterya ve mağazada hırsızlık yapan şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, yeni mont deneyen bir kadının kendisine emanet ettiği monttan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...

Olay, 25 Ocak Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeterya ve mağazalarda dolaşan bir kişi, vatandaşlara ait çanta ve kıyafetlerden hırsızlık yaptı.

Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...

Şikayetlerin artması üzerine çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...

Görüntülerde şüphelinin her olayda farklı kıyafet giydiğini tespit eden polis, rahat tavırlar sergileyen şüphelinin 5 suç kaydı bulunan Kenan S. (31) olduğunu belirledi.

Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...

Devam eden çalışmalarda şüpheli, Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde ise çalınan bazı malzemeler, bir miktar para ile kamufle olmak için kullandığı malzemeler ele geçirildi.

Yok böyle hırsızlık! Her işyeri için ayrı bir kıyafet! Kadının emanet ettiği montu bile...

SERİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Kenan S., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, 'yankesicilik', 'iş yerinden hırsızlık', 'açıktan hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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