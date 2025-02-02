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Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:06

Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Görenleri hayrete düşüren olay Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte haberin detayları...

İHA
Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Olay, Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti.

Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Bıçaklandığı ve kan kaybettiği belirlenen şahsın, kimliğinin belirlenmesi için çalışma gerçekleştirilirken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme başlattı.

Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Sandalyede oturur vaziyette ölü bulunan şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacakken, polis ekipleri olayın kim ya da kimler tarafından işlendiğinin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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