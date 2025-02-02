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Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...
Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
15:06
Yoldan geçenler uyuduğunu düşündü! Gerçek kan dondurdu! Meğer...
Görenleri hayrete düşüren olay Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevreden geçen vatandaşlar, eğlence mekanlarının olduğu bir sokak üzerindeki sandalyede 1 kişinin hareketsiz bir şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte haberin detayları...