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Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:32

Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup ettiği Yunanistan ekibi PAOK'un taraftarlarından biri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrası sokarken yakalandı. Paçavrayı açmayı düşünerek çirkin terör propagandası yapmak isteyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli taraftarın gözaltı fotoğrafı, üzerinde ele geçirilen bölücü terör örgütü PKK paçavrasının üzerine basılı halde çekildi. Toplamda sekiz PAOK taraftarı gözaltına alındı.

Emir SOMER
Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 3-1 kazandığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda taşkınlık yapan ve sürekli olarak Galatasaray taraftarlarını tahrik etmeye çabalayan PAOK taraftarları İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

Galatasaray'ın kazandığı ve 44 bin 411 taraftarın statta canlı izlediği maçta PAOK taraftarlarının bulunduğu "Misafir Seyirci" tribününe bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan ve paçavrayı tribünde açmayı hedefleyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli PAOK taraftarı da İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

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Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

TÜRK POLİSİ PAÇAVRAYA BASTIRDI

El çantasında da 1.21 gram Kokain maddesi bulunan ve üzerindeli tişörtte "Peaceful Hooligon" (Huzurlu Holigan) yazan Kostantinos Tsımopoles'in gözaltı fotoğrafı, üzerinde bulunan ve el konulan bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrasının üzerine basılı halde, Türk Bayrağı'nın ve Emniyet Teşkilatı'nın logosunun önünde çekildi.

Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

PAOK tribünlerinde hedeflenen çirkin terör propagandası çerçevesinde; bazı Yunan taraftarların üzerlerindeki elbiselerde de bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın renklerinden oluşan bazı logolar olduğu görüldü.

Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan iki PAOK taraftarı da statta gözaltına alındı. Toplamda gözaltına alınan PAOK taraftarının sayısının sekiz olduğu öğrenildi.

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