Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
08:32
Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup ettiği Yunanistan ekibi PAOK'un taraftarlarından biri, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'na bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK paçavrası sokarken yakalandı. Paçavrayı açmayı düşünerek çirkin terör propagandası yapmak isteyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli taraftarın gözaltı fotoğrafı, üzerinde ele geçirilen bölücü terör örgütü PKK paçavrasının üzerine basılı halde çekildi. Toplamda sekiz PAOK taraftarı gözaltına alındı.