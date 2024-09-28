Yunan PAOK taraftarının terör propagandası engellendi: PKK paçavrasıyla kıskıvrak yakalandı!

Galatasaray'ın kazandığı ve 44 bin 411 taraftarın statta canlı izlediği maçta PAOK taraftarlarının bulunduğu "Misafir Seyirci" tribününe bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın paçavrasını sokmaya çalışan ve paçavrayı tribünde açmayı hedefleyen Yunanistan uyruklu Kostantinos Tsımopoles (28) isimli PAOK taraftarı da İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından gözaltına alındı.

