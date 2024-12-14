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Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 10:24

Yunanistan'daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! "İntikam için yemin ettik..."

Yunanistan'ın Glyfada Şehri'nde, önceki gün bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk çete üyesinin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Baygara çetesine üye Devran S. ve Yakup A.'nın geçtiğimiz yıl Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mahir Çoğaç'ın (48) infaz emrini veren kişiler olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan iki saldırgandan biri konuşmazken, diğer saldırgan, "Öldürülen akrabamızın intikamını almak için yemin etmiştik. Geldik. İşimizi tamamladık" dedi. İki çete arasında uzun süredir devam eden kanlı hesaplaşmanın detaylarına SABAH ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Yunanistan’daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! İntikam için yemin ettik...

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç, 13 Ocak 2020 yılında Adana'da öldürülen Bedirhan Bayğara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'ın abisiydi. Bu cinayetin hemen ardından Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında husumet başlarken, öğretmen Çoğaç bu olayların uzağında Kocaeli'nde sakin bir hayat sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baygara gurubu Emin Çoğaç'a ulaşamayınca; abisi için infaz emri verdi.

Yunanistan’daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! İntikam için yemin ettik...

KAFASINA TEK KURŞUN

Olay, 26 Haziran 2023 sabahı, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Her sabah olduğu gibi o gün de erken saatte okula gitmek için evinden çıkan Mahir Çoğaç, caddede park halinde duran otomobiline bindi. Çoğaç'ın, emniyet kemerini taktığı sırada cama yaklaşan bir kişi talihsiz öğretmenin başına bir el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.

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Yunanistan’daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! İntikam için yemin ettik...

Bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görevli olduğu okulda yapılan törenin ardından, aynı ilçedeki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yunanistan’daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! İntikam için yemin ettik...

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yunanistan’daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! İntikam için yemin ettik...

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından saldırgan D.G. ve olay sırasında yanında bulunan B.Y.'yi yakaladı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda olayla bağlantısı oldukları iddia edilen 9 kişi, Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

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