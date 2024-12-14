Yunanistan'daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! "İntikam için yemin ettik..."

KAFASINA TEK KURŞUN

Olay, 26 Haziran 2023 sabahı, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Her sabah olduğu gibi o gün de erken saatte okula gitmek için evinden çıkan Mahir Çoğaç, caddede park halinde duran otomobiline bindi. Çoğaç'ın, emniyet kemerini taktığı sırada cama yaklaşan bir kişi talihsiz öğretmenin başına bir el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.