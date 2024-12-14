Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024
10:24
Yunanistan'daki infazda Mahir Öğretmen detayı: SABAH kanlı hesaplaşmanın detaylarına ulaştı! "İntikam için yemin ettik..."
Yunanistan'ın Glyfada Şehri'nde, önceki gün bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk çete üyesinin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Baygara çetesine üye Devran S. ve Yakup A.'nın geçtiğimiz yıl Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mahir Çoğaç'ın (48) infaz emrini veren kişiler olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan iki saldırgandan biri konuşmazken, diğer saldırgan, "Öldürülen akrabamızın intikamını almak için yemin etmiştik. Geldik. İşimizi tamamladık" dedi. İki çete arasında uzun süredir devam eden kanlı hesaplaşmanın detaylarına SABAH ulaştı.