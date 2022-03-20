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Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
11:32
"Yunus Dönertaş kimdir?" sorusu ünlü fenomenin ölüm haberinin ardından yanıt arıyor. Verdiği bir sokak röportajıyla gündem olan ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan Yunus Dönertaş, yaklaşık 8 aydır kayıptı. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dönertaş'tan geçen yıldan beri haber alınamıyordu. Geçtiğimiz gün bir piknik alanında bulunan kemik parçalarının fenomen isme ait olduğu doğrulandı. Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından "Yunus Dönertaş neden öldü" sorusu araştırılıyor. Peki, Yunus Dönertaş kaç yaşındaydı? İşte ünlü fenomenin hayatı ve ölüm nedeni...