YUNUS DÖNERTAŞ NEDEN ÖLDÜ?



Çorlu Zafer Mahallesi'nde yer alan TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan bir çoban, bu sırada kafatası ve kemik buldu. Kemikleri görünce polise haber verdi.



Çobanın ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında ayrıca iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.