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Haberler Yaşam Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 11:32

Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?

"Yunus Dönertaş kimdir?" sorusu ünlü fenomenin ölüm haberinin ardından yanıt arıyor. Verdiği bir sokak röportajıyla gündem olan ve sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan Yunus Dönertaş, yaklaşık 8 aydır kayıptı. Ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Dönertaş'tan geçen yıldan beri haber alınamıyordu. Geçtiğimiz gün bir piknik alanında bulunan kemik parçalarının fenomen isme ait olduğu doğrulandı. Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından "Yunus Dönertaş neden öldü" sorusu araştırılıyor. Peki, Yunus Dönertaş kaç yaşındaydı? İşte ünlü fenomenin hayatı ve ölüm nedeni...

Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?

Sosyal medyanın en çok izlenen videolarından biri haline gelen ve "ama kafamız nasıl güzel" sözleriyle hatırlanan fenomen Yunus Dönertaş'tan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün Çorlu'da yer alan bir piknik alanında bulunan kemik parçaları'nın Dönertaş'a ait olduğu belirlendi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Peki, Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte cevabı...

Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?

YUNUS DÖNERTAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Çorlu Zafer Mahallesi'nde yer alan TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan bir çoban, bu sırada kafatası ve kemik buldu. Kemikleri görünce polise haber verdi.

Çobanın ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında ayrıca iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?

Kemikler ve kafatası; 15 Temmuz 2021 tarihinde ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Yunus Dönertaş'a ait çıktı. Soruşturma başlatan polis, ölüm nedenini araştırıyor.

YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR?

Yunus Dönertaş, 1979 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğmuştur. 2012 yılında babasını kaybetmesinin ardından ailesiyle sorunlar yaşayan Dönertaş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde evsiz olarak yaşamını devam ettiriyordu.

Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?

Sarı Mikrofon adlı programa 2017 yılında verdiği sokak röportajı ile "Ama kafamız nasıl güzel" sözleriyle sosyal medya fenomeni olan Dönertaş, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuyordu.

Yunus Dönertaş kimdir? Fenomen Yunus Dönertaş neden öldü, kaç yaşındaydı?

En son 2 Temmuz 2021 tarihinde hastaneden bir fotoğraf paylaşan Yunus Dönertaş, 42 yaşında hayatını kaybetti.

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