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Haberler Yaşam Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 06.10.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 07:27

Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok nota için farklı hava durumu uyarıları geldi. Yurdun bölümünde toz taşınımı etkili olurken bir bölümünde de yağışlar var. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerimiz için yapılan hava durumu uyarıları

Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı

BAZI İLLERDE YAĞIŞ BAZI İLLERDE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağış 21
İzmir: Az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı bulutlu 29

Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 20

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