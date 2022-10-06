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Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı
Giriş Tarihi: 06.10.2022 07:27
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
07:27
Yurdun bir bölümüne toz, bir bölümüne yağış uyarısı
Meteoroloji'den birçok nota için farklı hava durumu uyarıları geldi. Yurdun bölümünde toz taşınımı etkili olurken bir bölümünde de yağışlar var. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerimiz için yapılan hava durumu uyarıları