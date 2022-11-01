Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, 1 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve her Salı akşamı ekranlarda yerini alacak olan dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu…