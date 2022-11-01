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Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:41

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Yürek Çıkmazı, 1 Kasım Salı akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu ve her Salı akşamı ekranlarda yerini alacak olan dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu…

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Yürek Çıkmazı, 1 Kasım Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Gold Film imzalı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Oldukça dramatik hikâyeye sahip olan dizi, İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta, Ayça Bingöl ve Dilara Aksüyek gibi isimleri buluşturdu. Yayınlanan tanıtımlarıyla sosyal medyada da büyük ilgi gören yapım, eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikâyesini konu ediniyor. Peki, Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı hakkında tüm merak edilenler…

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

YÜREK ÇIKMAZI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta ve Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı saat 20.00'da ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

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Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

Kitabın tanıtımı ise şöyle:

"Sadece yaşama sebebi olan çocuklarını düşünen bir anneydim. Bu işte bir yanlışlık vardı ama neydi? Bana yaşama hakkı veren Allah'ım, niçin böyle çileli bir hayatı bana reva gördün? Yaşamak buysa yaşayan bir ölüden farksızdım.

Ben Allah'ın bize yardım edeceğine inanmıyordum. Yardım etmeye niye ihtiyaç duyuyordu ki? Bizi babasız yaratsaydı olmaz mıydı? Ya da zengin ve mutlu olsaydık?

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

Çocuk bile olamadan yetişkinliğe geçmiştim. Zaten ne oyuncağım olmuştu, ne de oyun oynadığım bir günüm. Şimdi ise kendimi işçi çocuk olarak bulmuştum. Çocuksam nasıl işçi olabilirdim ya da işçiysem nasıl çocuk?

Şiddet, alkolizm, kişilik bozukluğu ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adam, tırnaklarıyla yaşama tutunmaya çalışan bir kadın ve çocuklarının gerçek hikayesi."

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