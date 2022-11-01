Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne anlatıyor? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

Kitabın tanıtımı ise şöyle:

"Sadece yaşama sebebi olan çocuklarını düşünen bir anneydim. Bu işte bir yanlışlık vardı ama neydi? Bana yaşama hakkı veren Allah'ım, niçin böyle çileli bir hayatı bana reva gördün? Yaşamak buysa yaşayan bir ölüden farksızdım.

Ben Allah'ın bize yardım edeceğine inanmıyordum. Yardım etmeye niye ihtiyaç duyuyordu ki? Bizi babasız yaratsaydı olmaz mıydı? Ya da zengin ve mutlu olsaydık?