Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 17:00

Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizi projesi Yürek Çıkmazı, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz'un yer aldığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikâyesini konu alan dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Yürek Çıkmazı yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…