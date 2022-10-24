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Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 17:00

Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT 1'in yeni sezondaki iddialı dizi projesi Yürek Çıkmazı, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz'un yer aldığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gördü. Eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikâyesini konu alan dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Yürek Çıkmazı yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…

Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Yürek Çıkmazı dizisi için geri sayım devam ediyor. İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek, Ayça Bingöl gibi isimleri buluşturan dizi, oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Oldukça dramatik hikâyeye sahip olan dizi, tanıtımlarıyla sosyal medyada olay oldu. Cinayete kurban giden Cennet'in avukat Zeynep'e verdiği mektupla başlayacak olan dizinin yayın tarihi de açıklandı. Peki, Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…

Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

YÜREK ÇIKMAZI YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI!

TRT 1'in yeni dizisi Yürek Çıkmazı'nın 1. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanla birlikte dizinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Mesut Akusta, Dilara Aksüyek ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi, 1 Kasım Salı akşamı ekran yolculuğuna başlıyor.

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Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı Yürek Çıkmazı dizisinin kadrosunda;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten yer alıyor.

Yürek Çıkmazı dizisinin yayın tarihi belli oldu! TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?
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