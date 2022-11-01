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Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:46

Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

TRT 1 Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Salı gününün dizi rekabetine TRT 1 de eklenmiş oluyor. Dizinin tanıtım fragmanları sıkça konuşulurken, Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz gibi kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip. Bugün dizinin ilk bölümünü izleyenler sıklıkla "Yürek Çıkmazı sokağı nerede, Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor?" gibi soruları sıklıkla arama motorlarına yöneltecek. Dizinin konusu sebebiyle uyarlama olup olmadığı da tartışılmakta. Peki, Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Yürek Çıkmazı sokağı nerede? İşte detaylar…

Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Yürek Çıkmazı TRT 1 ekranlarında başlıyor! Oyuncu kadrosu ve konusuyla hali hazırda uzun süredir gündemdeki yerini koruyan yapım, fragmanlarının etkileyiciliği sebebiyle "Yürek Çıkması gerçek hikaye mi, uyarlama mı?" gibi sorulara sebep açıyor. Cennet Tekin'in Anadolu'dan İstanbul'a uzanan hayatını anlatan yapım, bugünün en çok izlenen dizilerinden biri olacak. Peki, Yürek Çıkmazı nerede çekildi? Yürek Çıkmazı sokağı nerede? İşte detaylar…

Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

YÜREK ÇIKMAZI SOKAĞI NEREDE?

Dizinin adını aldığı Yürek Çıkmazı Sokağı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunmaktadır. Hacı Hüsrev Caddesi'nin çıkmaz sokaklarındandır. Açık adres şu şekilde:

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Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Yürek Çk. İstiklal, 34440 Beyoğlu/İstanbul

Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

YÜREK ÇIKMAZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yürek Çıkmazı, fragmana bakıldığında İstanbul'un Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde çekiliyor.

Tanıtım fragmanında Derbent Köyü'nün ismi geçerken, Konya'nın Derbent ilçesinde geçtiği de öğreniliyor.

Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

YÜREK ÇIKMAZI GERÇEK HİKAYE Mİ UYARLAMA MI?

Yürek Çıkmazı'nın hikayesi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlandı. Kitap tanıtımında antalılan hikayenin gerçek olduğu da vurgulanıyor.

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