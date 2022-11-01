Haberler Yaşam Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:46

Yürek Çıkmazı sokağı nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde? TRT 1’in yeni dizisi Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

TRT 1 Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Salı gününün dizi rekabetine TRT 1 de eklenmiş oluyor. Dizinin tanıtım fragmanları sıkça konuşulurken, Ayça Bingöl, İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz gibi kaliteli bir oyuncu kadrosuna sahip. Bugün dizinin ilk bölümünü izleyenler sıklıkla "Yürek Çıkmazı sokağı nerede, Yürek Çıkmazı nerede çekiliyor?" gibi soruları sıklıkla arama motorlarına yöneltecek. Dizinin konusu sebebiyle uyarlama olup olmadığı da tartışılmakta. Peki, Yürek Çıkmazı uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Yürek Çıkmazı sokağı nerede? İşte detaylar…