YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

Nerede oy kullanacağım son dakika belli oldu. Yurt İçi seçmen kaydı sorgulama e devlet ekranı üzerinden vatandaşlar kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Bu noktada vatandaşlar, "Nerede oy kullanacağım sorgula e devlet" araştırmasını arama motorlarına yazıyor. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 60 milyon 11 bin 941 seçmen olduğunu duyurdu. Peki, nerede oy kullanacağım 2023? Oy atacağım sandık belli oldu mu? İşte Yurt içi seçmen sorgulama ekranı e devlet