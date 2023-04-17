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Haberler Yaşam YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:36

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

Nerede oy kullanacağım son dakika belli oldu. Yurt İçi seçmen kaydı sorgulama e devlet ekranı üzerinden vatandaşlar kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Bu noktada vatandaşlar, "Nerede oy kullanacağım sorgula e devlet" araştırmasını arama motorlarına yazıyor. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 60 milyon 11 bin 941 seçmen olduğunu duyurdu. Peki, nerede oy kullanacağım 2023? Oy atacağım sandık belli oldu mu? İşte Yurt içi seçmen sorgulama ekranı e devlet

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

Yurt içi seçmen sandık sorgulama ekranı erişime açıldı. Vatandaşlar uzun süredir nerede oy kullanacağım sorusunu sormaktaydı. Seçime 27 gün kala e devlet üzerinden vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenebiliyorlar. İşte Nerede oy kullanacağım sorgulama ekranı

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

YURTİÇİ SEÇMEN SORGULAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDI

14 Mayıs Genel Seçimleri için Yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı. Buna göre ikametinizin olduğu ilçede oy atacağınız okul/kurum belirlendi.

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YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

YSK SEÇİM TAKVİMİ

18 Mart: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süreci başlayacak.

19 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.

20 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA E DEVLET EKRANI ERİŞİME AÇILDI! Nerede oy kullanacağım nasıl öğrenebilirim, sandıklar belli oldu mu?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

21 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması saat 15.00'te sona erecek. Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular YSK tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

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