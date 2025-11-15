Haberler
Yaşam
Yurtdışına kaçırılan kültür varlıkları Türkiye'ye getiriliyor! Bakan Ersoy rakamlarla paylaştı
Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:42
Yurtdışına kaçırılan kültür varlıkları Türkiye'ye getiriliyor! Bakan Ersoy rakamlarla paylaştı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımla 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı. 2002'den bu yana ülkeye kazandırılan toplam kültür varlığı sayısı ise 13 bin 377'ye ulaştı. Son iki yılın rakamları da dikkat çekti. 2024'te 1.149 eser, 2025'te ise 109 eser iade edildi.