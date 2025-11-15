Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yurtdışına kaçırılan kültür varlıkları Türkiye'ye getiriliyor! Bakan Ersoy rakamlarla paylaştı
Giriş Tarihi: 15.11.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:42

Yurtdışına kaçırılan kültür varlıkları Türkiye'ye getiriliyor! Bakan Ersoy rakamlarla paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal hesabından yaptığı paylaşımla 14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesine ilişkin güncel rakamları paylaştı. 2002'den bu yana ülkeye kazandırılan toplam kültür varlığı sayısı ise 13 bin 377'ye ulaştı. Son iki yılın rakamları da dikkat çekti. 2024'te 1.149 eser, 2025'te ise 109 eser iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız!' dedi. Ersoy'un açıkladığı verilere göre yalnızca 2018'den bu yana 9 binden fazla eser Türkiye'ye getirildi.

2002'den bu yana ülkeye kazandırılan toplam kültür varlığı sayısı ise 13 bin 377'ye ulaştı. Son iki yılın rakamları da dikkat çekti. 2024'te 1.149 eser, 2025'te ise 109 eser iade edildi.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle:

"Galata Kulesi'nin eşsiz silueti üzerinde dün akşam güçlü bir mesaj verdik: Kültür varlığı kaçakçılığına karşı sessiz kalmayacağız!

Yurt dışına kaçırılan eserlerimizi 'evlerine döndürmek' için kararlılıkla çalışıyoruz.

Göreve başladığımız 2018'den bu yana 9.062, 2002'den bu yana ise 13.377 kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık.

Sadece 2024 yılında 1.149, 2025'te ise 109 eserimizi yeniden ait olduğu topraklarla buluşturduk.

Bu toprakların mirası bize emanet.

Suça ortak olmayalım, kültürel mirasımıza birlikte sahip çıkalım.

14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kutlu olsun."

GALATA KULESİ'NDE KAÇAKÇILIĞA KARŞI MESAJ

14 Kasım UNESCO Dünya Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Galata Kulesi'nin silueti üzerinde ışık yansıtmasıyla güçlü bir farkındalık mesajı verildi.

Kültür varlığı kaçakçılığına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Bakanlığın son yıllarda yürüttüğü yoğun diplomasi ve takip çalışmaları kapsamında binlerce eser Türkiye'ye geri kazandırıldı.

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelede uluslararası iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor.