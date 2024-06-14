Yusuf Kavaklı kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, neden öldü? Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı biyografisi ve hayatı...

SUNUCU NUR VİRAL DUYURDU!

Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu. Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Çok acı bir haberle güne başladım. Çok kıymetli hocamız Yusuf Kavaklı vefat etti. Hepimizin başı sağolsun. Rabbim kıymetli eşine ve seviklerine dayanma gücü versin." ifadelerini kullandı.