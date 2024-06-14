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Yusuf Kavaklı kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, neden öldü? Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı biyografisi ve hayatı...
Giriş Tarihi: 14.06.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
14:03
Yusuf Kavaklı kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı, neden öldü? Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı biyografisi ve hayatı...
Uzun bir süredir tedavi gören ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı sevenlerini üzen o acı haber geldi. Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurdu. İlahiyatçı Yusuf Kavaklı her hafta katıldığı programda gelen soruları yanıtlıyordu. Peki, Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte, Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı biyografisi ve hayatı...