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Haberler Yaşam Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 23.03.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 21:01

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, 23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu OGM Pictures imzalı Yüz Yıllık Mucize dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu ve dizi karakterleri…

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Yüz Yıllık Mucize, 23 Mart Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Sıra dışı bir hikayeye sahip olan dram türündeki OGM Pictures imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili ve Gözde Seda Altuner'i buluşturan dizi, bir mucize sonucu günümüzde yaşlanmayan ve 130 yaşında olan Ali Tahir'in hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika ile karşılaşma hikayesini ele alıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu, hikayesi ve hakkında tüm merak edilenler…

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, 23 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, sıra dışı bir hikayeye sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle;

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını OGM Pictures'in üstlendiği dram türündeki Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yanı sıra;

Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi başarılı isimler yer alıyor.

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