Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle;

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.