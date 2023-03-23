Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, ne anlatıyor? Star TV yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu ve oyuncu kadrosu

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, 23 Mart Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu OGM Pictures imzalı Yüz Yıllık Mucize dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu ve dizi karakterleri…