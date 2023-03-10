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Haberler Yaşam Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 15:01

Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV ekranlarının yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin ilk tanııtım fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merakla beklenen dizi, yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşanacakları ekranlara taşıyacak. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ebru Şahin, Birkan Sokullu, Necip Memilli, Gözde Seda Altuner gibi oyuncuları buluşturan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. İlk tanıtımıyla sosyal medyanın gündemine oturan dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. OGM Pictures imzalı dizi, günümüzde 130 yaşında olmasına rağmen 30 yaşında görünen Ali Tahir'in Harika ile karşılaşmasının ardından yaşanacakları konu ediniyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

YÜZ YILLIK MUCİZE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Yüz Yıllık Mucize dizisi, Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. İlk tanıtım fragmanı da yayınlandı.

İzlemek için tıklayınız: https://www.startv.com.tr/dizi/yuz-yillik-mucize

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Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ TARİHTE?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Merakla beklenen dizinin tarihli tanıtım fragmanı, bu akşam Yalı Çapkını dizisinin reklam arasında yayınlanacak. Böylece yayın tarihi de belli olacak.

Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu Kemal ve Ali Tahir karakterlerine, Ebru Şahin ise Harika rolüne hayat verecek.

Çok etkili bir kadın draması olan dizide Kuvayı Milliye'den beri hep 30'lu yaşlarda görünen bir adamın zamansız hikâyesi anlatılıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle;

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Star TV’nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı dizide Birkan Sokullu ve Ebru Şahin ikilisine;

Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra eşlik ediyor.

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