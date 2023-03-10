Star TV ekranlarının yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı dizinin ilk tanııtım fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merakla beklenen dizi, yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşanacakları ekranlara taşıyacak. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.