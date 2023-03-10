YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu Kemal ve Ali Tahir karakterlerine, Ebru Şahin ise Harika rolüne hayat verecek.

Çok etkili bir kadın draması olan dizide Kuvayı Milliye'den beri hep 30'lu yaşlarda görünen bir adamın zamansız hikâyesi anlatılıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle;

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.