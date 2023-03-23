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Haberler Yaşam YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:59

YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

Star TV yeni dizisi ile izleyici karşısında. Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları arasında Ebru Şahin ve Birkan Sokullu başrolleri paylaşıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan yapım her hafta Perşembe akşamları yayında olacak. Yüz Yıllık Mucize konusu ile izleyenleri tarih sayfalarında dolaştıracak. Bir zaman tüneli hikayesine odaklanan yapım usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiriyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları, karakterleri kimler, konusu nedir? İşte, yeni dizi hakkında tüm merak edilenler…

YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

Yüz Yıllık Mucize dizi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yayımlanmaya başlayacak yapımda birçok tanıdık yüz bulunuyor. Ali Tahir ve Harika'nın ilginç hikayesine odaklanan yapım 1. Bölümü ile ekranlarda olacak. Yüz Yıllık Mucize konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Fragmanları ile takip edilen dizi bugün izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, karakterleri kimdir? İşte, detaylar…

YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ BAŞLIYOR!

Star'ın yeni dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüzyıllık Bir Mucize 1. Bölüm ile 23 Mart 2023 Perşembe (bugün) ekranlarda olacak.

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YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN KONUSU

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİNİN OYUNCULARI

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Necip Memili

Gözde Seda Altuner

Laçin Ceylan

YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

Ayşegül Cengiz

Yalçın Hafızoğlu

Merve Nur Bengi

Ecem Çalhan

Zehra Kelleci

Hümeyra

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