YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

Yüz Yıllık Mucize dizi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında yayımlanmaya başlayacak yapımda birçok tanıdık yüz bulunuyor. Ali Tahir ve Harika'nın ilginç hikayesine odaklanan yapım 1. Bölümü ile ekranlarda olacak. Yüz Yıllık Mucize konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Fragmanları ile takip edilen dizi bugün izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, karakterleri kimdir? İşte, detaylar…