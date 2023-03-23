YENİ DİZİ Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları ve karakterleri: Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

Star TV yeni dizisi ile izleyici karşısında. Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları arasında Ebru Şahin ve Birkan Sokullu başrolleri paylaşıyor. İlk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan yapım her hafta Perşembe akşamları yayında olacak. Yüz Yıllık Mucize konusu ile izleyenleri tarih sayfalarında dolaştıracak. Bir zaman tüneli hikayesine odaklanan yapım usta isimlerle genç oyuncuları bir araya getiriyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizi oyuncuları, karakterleri kimler, konusu nedir? İşte, yeni dizi hakkında tüm merak edilenler…