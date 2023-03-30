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Giriş Tarihi: 30.03.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 16:20

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

Yüz Yıllık Mucize Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'i buluşturan yapım, ikinci bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziyi yeni keşfedenler ise Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve konusu için araştırmalar yapıyor. Her hafta Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve hikayesi kadar çekim yerleri ve çekildiği dönem ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor, konusu nedir, uyarlama mı,? İşte, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler…

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

Yüz Yıllık Mucize gerek çekim yerleri gerek çekildiği dönemle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yönetmenliğini Hilal Saral'ın üstlendiği OGM Pictures imzalı dizi Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor gibi başarılı isimleri buluşturdu. Sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken yapım bundan sonra her Perşembe Star TV ekranlarında olacak. Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve konusu kadar çekim yerleri ile de adından söz ettirdi. Peki, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı, nerede çekiliyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize konusu, oyuncuları, hikayesi ve dizi karakterleri…

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLADI!

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, 23 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

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Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi, sıra dışı bir hikayeye sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin konusu ise şöyle;

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (Birkan Sokullu); hayatıyla ilgili önemli bir karar verdiğinde Harika (Ebru Şahin) ile karşılaşır. Bu karşılaşma ve tanışma sonrası hem Harika hem de Kemal için yeni bir sayfa açılacaktır.

Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını OGM Pictures'in üstlendiği dram türündeki Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin ve Zerrin Tekindor'un yanı sıra;

Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi başarılı isimler yer alıyor.

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