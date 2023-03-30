Yüz Yıllık Mucize oyuncuları kimler, konusu nedir, uyarlama mı? Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor?

Yüz Yıllık Mucize Star TV ekranlarında yayın hayatına başladı. Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'i buluşturan yapım, ikinci bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziyi yeni keşfedenler ise Yüz Yıllık Mucize oyuncuları ve konusu için araştırmalar yapıyor. Her hafta Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve hikayesi kadar çekim yerleri ve çekildiği dönem ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Yüz Yıllık Mucize nerede çekiliyor, hangi dönemde geçiyor, konusu nedir, uyarlama mı,? İşte, Yüz Yıllık Mucize oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler…