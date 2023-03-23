Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması! SSK, BAĞ-KUR zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri

Giriş Tarihi: 23.03.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 19:22

Son dakika yeni zamlı emekli maaşı 2023'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar sonucu zam beklentisine girilmişti. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükselttiklerin ve enflasyonunun etkisini azaltmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu noktada "zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma; Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman alınacak? Zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak, bu ay yatar mı? İşte konu hakkında detaylar