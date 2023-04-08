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Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023
Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 12:58

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. 5 milyon emekli SSK BAĞKUR emekli maaşı ödeme günleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşı 7500 TL açıklandı. Bunun yanında emekli maaşı ile emekli bayram ikramiyesinin aynı anda yatacağı duyuruldu. Bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu noktada zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak, kaç gün kaldı sorusu yöneltilmekte. İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023, ayın kaçında sorusu yanıt arıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli maaşının 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması kabul edildi. Bunun yanı sıra emekli bayram ikramiyesi ile zamlı emekli maaşı ödeme günleri aynı tarihlere çekildi. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı.

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