Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ? Maaşlar bayram ikramiyesiyle birlikte yatıyor! İşte SSK ve Bağkur zamlı emekli maaşı ödeme günleri ve tarihleri 2023

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023 sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. 5 milyon emekli SSK BAĞKUR emekli maaşı ödeme günleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşı 7500 TL açıklandı. Bunun yanında emekli maaşı ile emekli bayram ikramiyesinin aynı anda yatacağı duyuruldu. Bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. Bu noktada zamlı emekli maaşı ayın kaçında yatacak, kaç gün kaldı sorusu yöneltilmekte. İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2023