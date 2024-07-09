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Haberler Yaşam Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:16

Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

Zamlı memur ve emekli maaş farkları gündemde. 2024 Temmuz ayına göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Memur ve emekli maaşı için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Bu noktada memur ve emekli maaş farkı ödeme günlerini sorguluyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılmıştı. Bu durumda oluşan 14 günlük farkın ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4 enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3'ü buldu.

Veriye göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

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Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ!

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.

Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Alınacak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Dolayısıyla zamlı maaşların da bu ay hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

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