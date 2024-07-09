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Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:16
Zamlı memur ve emekli maaş farkları gündemde. 2024 Temmuz ayına göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Memur ve emekli maaşı için enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Bu noktada memur ve emekli maaş farkı ödeme günlerini sorguluyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!