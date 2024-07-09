Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2024 Temmuz Emekli maaş farkı ödeme günleri!

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 24,73 memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılmıştı. Bu durumda oluşan 14 günlük farkın ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?