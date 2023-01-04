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Haberler Yaşam Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 17:03

Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

Memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen zamlı memur maaşların yatacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Memur maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Refah payı ile yüzde 25 oranında açıklanan memur ve emekli zammı Başkan Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak güncellendi. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak belirlenirken 2023 Ocak zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

Emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı 3 Ocak Salı günü TÜİK tarafından açıklanan Aralık enflasyonu ile belli oldu. Zam oranı 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 olarak hesaplandı. Ancak konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Akabinde milyonlarca vatandaş, zamlı maaşlarının yatacağı tarih için geri sayıma geçti. Bu noktada"2023 Ocak Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?" sorularına yanıt aranıyor. İşte zamlı memur maaşı ile enflasyon farkı ödeme tarihleri ve tüm detaylar...

Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

ARALIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.

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Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşı zamları ile ilgili elini bir kez daha taşın altına koydu. Erdoğan, biraz daha fedakarlık yapılmasını sağlayarak emekli ve memur maaşı zam oranını artırdı.

Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: ZAM ORANI ARTIRILDI!

Emekli ve memur maaşı zam oranı ile ilgili AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı.

Erdoğan, yeni oranın yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ile karşılandı.

Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı yüzde 25 zam oranı sonrası 3 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı, 4 bin 375 TL olmuştu. Başkan Erdoğan, bugün en düşük emekli maaşı zam oranını yüzde 58 olarak duyurdu. Böylece en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL oldu.

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