Zamlı memur maaşları ödeme tarihleri belli oldu mu? 2023 Ocak zammı ile yeni zamlı memur maaşı ne zaman yatacak, hangi ay?

Memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenen zamlı memur maaşların yatacağı tarih için araştırmalarını hızlandırdı. Memur maaş zammı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Refah payı ile yüzde 25 oranında açıklanan memur ve emekli zammı Başkan Erdoğan tarafından yüzde 30 olarak güncellendi. Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak belirlenirken 2023 Ocak zamlı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Peki, 2023 Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.