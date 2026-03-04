Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:53

ZEKAT HESAPLAMA EKRANI 2026 | Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kimlere verilmez?

Müslümanlar için mali sorumluluk ve ibadetlerin önemli bir parçası olan zekat, Ramazan ayında yeniden gündeme geldi. Mal varlığı belirli bir seviyeye ulaşan kişilerin yerine getirmesi gereken bu ibadet, hem paylaşmayı hem de toplumsal dengeyi destekliyor. Zekat hesaplama kriterleri ve uygulama esasları Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Zekat ne zaman ve kimlere verilir, ne kadar olmalı?

Zekat, İslam'da mal varlığı belirli bir nisap miktarına ulaşan Müslümanların yerine getirmesi gereken farz bir ibadettir. Hem bireysel sorumluluk hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren zekat, mal, para ve ticari kazanç üzerinden hesaplanır. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından paylaşılan zekat hesaplama esasları, bu ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesine rehberlik ediyor.

ZEKAT NEDİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.
Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekâtın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 4 vd).

ZEKAT NASIL HESAPLANIR?

Zekat yılı içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına (80,18 gr. altın veya değeri) ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekatının verilmesi gerekir.

