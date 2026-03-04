ZEKAT HESAPLAMA EKRANI 2026 | Zekat nasıl hesaplanır, kimlere verilir, kimlere verilmez?

Haberler
Giriş Tarihi: 04.03.2026 00:53
Müslümanlar için mali sorumluluk ve ibadetlerin önemli bir parçası olan zekat, Ramazan ayında yeniden gündeme geldi. Mal varlığı belirli bir seviyeye ulaşan kişilerin yerine getirmesi gereken bu ibadet, hem paylaşmayı hem de toplumsal dengeyi destekliyor. Zekat hesaplama kriterleri ve uygulama esasları Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Zekat ne zaman ve kimlere verilir, ne kadar olmalı?