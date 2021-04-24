Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!

Türküleriyle dillerden düşmeyen Zekeriya Ünlü hayatı ile son dönemin merak edilen ismi oluyor. Bu hafta İbo Show konuğu olarak gündeme gelen türkücüyle ilgili olarak Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları, türküleri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Birçok albüm çalışması olduğu bilinen şarkıcının asıl çıkışı ''Bu Adam Benim Babam'' albümü ile olmuştur. Sıra gecelerinin vazgeçilmez isminin hayatına dair sorgulamalar hız kazandı. Zekeriya Ünlü, 1962 Şanlıurfa doğumludur. Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır. İşte İbo Show konuklarından Zekeriya Ünlü hakkında bilgiler!