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Haberler Yaşam Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!
Giriş Tarihi: 24.04.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 17:02

kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!

Türküleriyle dillerden düşmeyen hayatı ile son dönemin merak edilen ismi oluyor. Bu hafta İbo Show konuğu olarak gündeme gelen türkücüyle ilgili olarak , kaç yaşında, nereli, şarkıları, türküleri nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Birçok albüm çalışması olduğu bilinen şarkıcının asıl çıkışı ''Bu Adam Benim Babam'' albümü ile olmuştur. Sıra gecelerinin vazgeçilmez isminin hayatına dair sorgulamalar hız kazandı. Zekeriya Ünlü, 1962 Şanlıurfa doğumludur. Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır. İşte İbo Show konuklarından Zekeriya Ünlü hakkında bilgiler!

Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!

son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Star Tv ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alarak gündem olan , kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Zekeriya Ünlü Şanlıurfa Ticaret Lisesi mezunudur. 1962 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. Memleketi'nde Kazancı Bedih ve Tenekeci Mahmut Güzelgöz'den ders almış kendi kendine sıra gecelerinde yetişmiştir.

Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

Urfa türküleri ile sıra gecelerinin temsilci hayatı ile gündeme geliyor. Bu akşam İbo Show konuğu olarak izleyici karşısına çıkacak olan Zekeriya Ünlü hayatına dair detaylar şöyle;

ZEKERİYA ÜNLÜ HAYATI!

1962'de Şanlıurfa'da doğan, ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.

Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.

Zekeriya Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İbo Show’un bu haftaki konuğu Zekeriya Ünlü’nün hayatı!

ZEKERİYA ÜNLÜ'NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ

2013- Bu Adam Benim Babam

Kınıfır Bedreng Olur

1989- İkimiz de Şarhoştuk

2006- Eşliğinde Şanlıurfa Sıra Geceleri

Felek Sen Ne Feleksen

Ayrılık Treni

Mektebin Bacaları

Hele Yar Zalım Yar

Antebin Kalesinde

Kara Köprü Narlıktır

Yaram İçerden

Şıblane

Dıkım Bımrım

Harrana Gel

Balıklı Göl

Amane Amane

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