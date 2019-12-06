Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'in doğum günü bugün! Kişiliği, karakteri ve yaşam tarzıyla yön veren Müren yaşasaydı 88 yaşına basacaktı. 'Gitme Sana Muhtacım', 'Sorma', 'Şimdi Uzaklardasın' gibi popüler şarkıları ile hafızalara kazınan usta sanatçı 1931 yılında Bursa'da doğdu. Ailesi Üsküp'ten göç etti. Babası kereste tüccarıydı. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda okudu. İlkokul yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde gözde haline geldi. Haberimizde, Zeki Müren'in hayatına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.