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  • Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

’in ! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi 'in bugün! Kişiliği, karakteri ve yaşam tarzıyla yön veren Müren yaşasaydı 88 yaşına basacaktı. 'Gitme Sana Muhtacım', 'Sorma', 'Şimdi Uzaklardasın' gibi popüler şarkıları ile hafızalara kazınan usta sanatçı 1931 yılında Bursa'da doğdu. Ailesi Üsküp'ten göç etti. Babası kereste tüccarıydı. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulunda okudu. İlkokul yıllarında yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde gözde haline geldi. Haberimizde, Zeki Müren'in hayatına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 14:58
Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Sanata olan ilgisi ve usta eserleriyle bilinen doğum gününde anılıyor. Bugün yaşasaydı 88 yaşına basacak olan Müren, Bursa doğumludur. Klasik Türk Müziği'nin en büyük isimlerinden müzik camiasında ve kamuoyunda, "" ve "Paşa" sıfatlarıyla da anılıyordu. "Altın Plak" ödülünün ilk sahibi olan Müren, sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmişti. Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Zeki Müren yaşamı boyunca herkese örnek olmuş bir isim olmuştu. İşte, Zeki Müren'in hayatına dair merak edilenler…

Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

ZEKİ MÜREN KİMDİR?

Klasik Türk Müziği'nin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilen , müzik camiasında ve kamuoyunda, "" ve "Paşa" sıfatlarıyla da anılıyordu. "Altın Plak" ödülünün ilk sahibi olan Müren, sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmişti.

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Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Müzik hayatı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'ü aşkın şarkı bestelemişti.

Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu , 6 Aralık 1931'de, Üsküp'ten göçmüş bir ailenin çocuğu olarak Bursa'nın Hisar semtinde doğdu.

Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Ortaokul eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra babasına İstanbul'a gitme arzusunda olduğunu açıkladı. Kereste tüccarı olan babasının rızasıyla İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne kaydoldu ve okulu birincilikle bitirdi.

Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Olgunluk imtihanlarını pekiyi dereceyle verip İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine (şimdiki Mimar Sinan Üniversitesi'ne) girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atölyesinden mezun oldu. Desen çalışmalarını öğrencilik yıllarından başlayarak pek çok kez sergiledi.

Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

, Bursa'dayken tamburî İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleri almıştı. 1949'da, Boğaziçi Lisesi'nde okurken, sinema yönetmeni ve yazar Arşavir Alyanak'ın babası Agopos Efendi ile bir başka hocası Udi Krikor'dan aldığı derslerle müzik eğitimini sürdürdü. Daha sonra fasıl musikisini iyi bilen ve geniş bir repertuvarı olan Şerif İçli'den çeşitli eserler meşk etti; Refik Fersan'dan, Sadi Işılay'dan, Kadri Şençalar'dan istifade etti.

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