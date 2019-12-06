Zeki Müren’in doğum günü! Türk Sanat Müziği’nin ışığı Zeki Müren 88’inci doğum gününde unutulmadı!

Sanata olan ilgisi ve usta eserleriyle bilinen Zeki Müren doğum gününde anılıyor. Bugün yaşasaydı 88 yaşına basacak olan Müren, Bursa doğumludur. Klasik Türk Müziği'nin en büyük isimlerinden müzik camiasında ve kamuoyunda, "Sanat Güneşi" ve "Paşa" sıfatlarıyla da anılıyordu. "Altın Plak" ödülünün ilk sahibi olan Müren, sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanıyla ödüllendirilmişti. Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Zeki Müren yaşamı boyunca herkese örnek olmuş bir isim olmuştu. İşte, Zeki Müren'in hayatına dair merak edilenler…