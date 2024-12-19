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ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri (karakış) ne zaman, hangi ayda başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:23
ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri (karakış) ne zaman, hangi ayda başlayacak?
Zemheri tarihleri 2024-2025 araştırılmaya başladı. Havaların soğuması ve kar yağışının birçok yerde etkili olmasıyla karakış olarak da bilinen çok soğuk geçen dönem için sorgulamalar başladı. Hava sıcaklıkları eksi derecelerin altına düşerken sıcaklık dalgalanmaları da bu süreçte yaşanabilir. Peki, Zemheri ne zaman hangi ay?