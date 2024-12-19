ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri (karakış) ne zaman, hangi ayda başlayacak?

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.