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Haberler Yaşam ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri (karakış) ne zaman, hangi ayda başlayacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:23

ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri (karakış) ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Zemheri tarihleri 2024-2025 araştırılmaya başladı. Havaların soğuması ve kar yağışının birçok yerde etkili olmasıyla karakış olarak da bilinen çok soğuk geçen dönem için sorgulamalar başladı. Hava sıcaklıkları eksi derecelerin altına düşerken sıcaklık dalgalanmaları da bu süreçte yaşanabilir. Peki, Zemheri ne zaman hangi ay?

ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri karakış ne zaman, hangi ayda başlayacak?

Zemheri özellikle Anadolu'da karakış olarak bilinen yılın en soğuk dönemine verilen isimdir. Aralık ayının sonuna gelinmesi ve sıcaklıkların düşmesiyle bu günlerin ne zaman geleceği araştırılmaya başladı. Peki, zemheri ne zaman, karakış kaç gün sürer?

ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri karakış ne zaman, hangi ayda başlayacak?

ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

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ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri karakış ne zaman, hangi ayda başlayacak?

ZEMHERİ TARİHLERİ 2024-2025
Uzmanlara göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri karakış ne zaman, hangi ayda başlayacak?

ZEMHERİ NEDİR, NE DEMEK?
Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

ZEMHERİ AYLARI VE TARİHLERİ 2024-2025: Zemheri karakış ne zaman, hangi ayda başlayacak?
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