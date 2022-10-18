Haberler Yaşam ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

Giriş Tarihi: 18.10.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 18:54

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Maaşlarını bu bankaya taşıyan vatandaşlara ödeme yapacak olan kurum kampanya detaylarını resmi site üzerinden paylaştı. Bilindiği üzere Ağustos ayından bu yana bankalar adeta promosyon yarışına girmişti. Bu kapsamda ise "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu bankası, 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurmuştu. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.