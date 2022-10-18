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Haberler Yaşam ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 18.10.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 18:54

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyasını duyurdu. Maaşlarını bu bankaya taşıyan vatandaşlara ödeme yapacak olan kurum kampanya detaylarını resmi site üzerinden paylaştı. Bilindiği üzere Ağustos ayından bu yana bankalar adeta promosyon yarışına girmişti. Bu kapsamda ise "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Kamu bankası, 750 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurmuştu. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemelerine ilişkin merak edilen tüm bu detaylar.

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

Maaşını bu banka aracılığı ile alan müşterilere Ziraat Bankası 500 TL'den 750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Binlerce kişinin dikkatini çeken kampanya açıklamasıyla beraber binlerce emekli aylardır ''2022 Ekim ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne?" sorularına yanıt arıyor. Buna göre, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte kampanya detayları.

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 30 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

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ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon duyurusu yaptı! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, son başvuru tarihi ne? İşte tüm detaylar

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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