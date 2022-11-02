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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.11.2022 01:55 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 01:55

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyon güncellemesi emekliler tarafından değerlendiriliyor. Emekli promosyon kampanyaları yarışı devam ediyor. Emekli maaşı taşıma işlemlerini gerçekleştirenler banka promosyonları listesini yakın mercek altına aldı. Kasım ayının gelişiyle birlikte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar yeniden araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ziraat promosyonu listesini kontrol ediyor. Peki, 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu hakkında tüm merak edilenler…

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Banka promosyonları listesi her yeni ayla birlikte yeniden değerlendiriliyor. Emekli promosyon kampanyaları emekli haberlerinin en başında yer alan konu başlıkları arasında. Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu sorusu kasım ayıyla yeniden yanıt arıyor. Emekli maaş promosyonu başvuruları devam ediyor. Peki, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti…

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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