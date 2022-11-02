Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Ziraat Bankası emekli promosyon güncellemesi emekliler tarafından değerlendiriliyor. Emekli promosyon kampanyaları yarışı devam ediyor. Emekli maaşı taşıma işlemlerini gerçekleştirenler banka promosyonları listesini yakın mercek altına aldı. Kasım ayının gelişiyle birlikte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar yeniden araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ziraat promosyonu listesini kontrol ediyor. Peki, 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu hakkında tüm merak edilenler…