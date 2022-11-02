Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti yükseldi mi, arttı mı? 2022 Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?

Banka promosyonları listesi her yeni ayla birlikte yeniden değerlendiriliyor. Emekli promosyon kampanyaları emekli haberlerinin en başında yer alan konu başlıkları arasında. Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu sorusu kasım ayıyla yeniden yanıt arıyor. Emekli maaş promosyonu başvuruları devam ediyor. Peki, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti…