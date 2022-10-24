Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 24.10.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 20:23

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan binlerce emekli vatandaş bankanın promosyon ücretleri ve ödeme tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Banka tarafından yapılan resmi açıklama kapsamında ödeme tarihleri de açıklanmış oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara; belirtilen şartlara göre 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak. Peki; 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 2022 hakkında bilgiler.