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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 20:23

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan binlerce emekli vatandaş bankanın promosyon ücretleri ve ödeme tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Banka tarafından yapılan resmi açıklama kapsamında ödeme tarihleri de açıklanmış oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara; belirtilen şartlara göre 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak. Peki; 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri 2022 hakkında bilgiler.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında detayları duyurdu. Başvuruların 18 Ekim'de başlamasının ardından son tarihlere gelinirken devam eden başvuru işlemleri ATM'lerden, SMS ile, şubelerden ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında bilgiler.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için müjde! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU İŞLEMLERİ

Hak sahiplerinden 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli vatandaşlar promosyon ödemesine ilişkin başvurularını kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerinden, internet sitesinden, mobil uygulamadan ATM ve SMS aracılığıyla gerçekleştirebilir.

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