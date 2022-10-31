Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Temmuz zammı sonrası kızışan bankaların promosyon yarışında yeni kampanyalar peş peşe duyuruluyor. Ekim banka promosyonu kampanyaları, 31 Ekim itibarıyla son bulurken SGK'nın duyurusuna göre Kasım ayında yeni döneme giriliyor. Bu noktada maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, nasıl başvuru yapılır, ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 güncel Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ve tüm detaylar.