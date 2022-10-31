Bankaların emekli promosyon kampanyaları, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Temmuz zammı ile beraber özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulurken kamu bankaları bu yarışta geride kalmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taban emekli promosyonu tutarlarını güncelledi. SGK'nın duyurusuna göre, banka promosyonları için kasım ayında yeni dönem başlayacak ve kamu bankaları dahil 19 banka için taban ödemeler devreye girecek. Böylece Ziraat Bankası da promosyon yarışında kendine yer bulabilecek. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar.