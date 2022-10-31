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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 15:29

Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme tutarı ve tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Temmuz zammı sonrası kızışan bankaların promosyon yarışında yeni kampanyalar peş peşe duyuruluyor. Ekim banka promosyonu kampanyaları, 31 Ekim itibarıyla son bulurken SGK'nın duyurusuna göre Kasım ayında yeni döneme giriliyor. Bu noktada maaşını Ziraat'e taşımak isteyen emekliler, "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, nasıl başvuru yapılır, ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2022 güncel Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ve tüm detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Bankaların emekli promosyon kampanyaları, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Temmuz zammı ile beraber özel bankaların promosyon tutarları ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulurken kamu bankaları bu yarışta geride kalmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), taban emekli promosyonu tutarlarını güncelledi. SGK'nın duyurusuna göre, banka promosyonları için kasım ayında yeni dönem başlayacak ve kamu bankaları dahil 19 banka için taban ödemeler devreye girecek. Böylece Ziraat Bankası da promosyon yarışında kendine yer bulabilecek. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır ve ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar.

Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

BANKA PROMOSYONLARI İÇİN KASIM'DA SGK AYARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları erkenden güncelledi. Emekli promosyon tutarları Mart 2023'te yenilenecekti.

SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

SGK ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 2023/Mart gelmeden 01.11.2022 tarihinde güncellenecek.

SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak.

Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI YENİLEDİ

Ekim ayında kamu bankaları da hükümetin de talimatıyla emekli promosyonu için hazırlığını yaptı ve yeni maaş promosyonları belli oldu. Ziraat Bankası Kasım ayı gelmeden internet sitesinde yeni promosyon miktarını duyururken, Vakıfbank ve Halkbank güncellemeye gitmedi. Bu iki kamu bankasının da yarın promosyon tutarlarını güncellemesi bekleniyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyası yenilendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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