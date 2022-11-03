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Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 03.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 09:52

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?

Emekli promosyon ödeme tutarları ile ilgili bankaların yarışı devam ederken Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme miktarı merak ediliyor. Müşteri çekmek için yarışan bankalar, Kasım ayı ile birlikte emekli promosyonlarına zam yaptı. Bunlardan en çok merak edilen ise Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek ve hangi tarihte sorusunun yanıtı oldu. Emekli maaş promosyonu başvuruları devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?

Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar oldu, kaç TL sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. Kasım ayının gelişiyle birlikte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar yeniden araştırılıyor. Emekli promosyonu ödemeleri 1 Kasım 2022 tarihi itibari ile yapılacak. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?

2022 KASIM EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Bu kapsamda emekli ve hak sahiplerinin maaşlarına göre alacakları promosyanlar şöyle:

Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?

Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için ödenecek promosyon tutarı ise maaş tutarlarının toplamına göre hesaplanıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Ziraat Bankası emekli promosyonu 1 Kasım 2022 itibariyle hesaplara yatıyor.

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?
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Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?
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