Haberler Yaşam Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 03.11.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 09:52

Ziraat Bankası emekli promosyonu güncellendi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, ne zaman yatacak ve hangi tarihte?

Emekli promosyon ödeme tutarları ile ilgili bankaların yarışı devam ederken Ziraat Bankası emekli promosyonu ödeme miktarı merak ediliyor. Müşteri çekmek için yarışan bankalar, Kasım ayı ile birlikte emekli promosyonlarına zam yaptı. Bunlardan en çok merak edilen ise Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu, ne zaman ödenecek ve hangi tarihte sorusunun yanıtı oldu. Emekli maaş promosyonu başvuruları devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyon ne zaman yatacak, hangi tarihte?