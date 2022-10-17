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Haberler Yaşam Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:39

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için başvuru süreci ile detaylar araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Binlerce emekli vatandaş bu nedenle "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. Hem daha önceleri maaşını bu bankadan alanlar hem de şimdi Ziraat Bankası'na emekli maaşlarını taşımak isteyenler için Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu müjdesi geldi ve ödemeler güncellendi. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri ve başvuru bilgileri.

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri güncellendi. Maaşını bankaya taşımak isteyenler emekliler ile bu bankadan almaya devam eden vatandaşlar internet üzerinden "2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu, son başvurular ne zaman?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri hakkında güncel bilgiler.

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ!

Banka değiştirmek isteyen emekliler için son başvuru tarihi, 30 Eylül 2022 olarak belirlenmişti. Daha sonra birçok banka, emekli promosyon kampanya sürelerini 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

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Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR, KAÇ TL?

Ziraat Bankası, emekli maaş ödemelerini kendilerinden alma taahhüdü veren müşterilerine;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL,

1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,

2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI!

Ziraat Bankası'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

MAAŞIMI ZİRAAT BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şube,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

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