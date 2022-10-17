Haberler Yaşam Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:39

Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu müjdesi geldi! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri için başvuru süreci ile detaylar araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Binlerce emekli vatandaş bu nedenle "Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. Hem daha önceleri maaşını bu bankadan alanlar hem de şimdi Ziraat Bankası'na emekli maaşlarını taşımak isteyenler için Ziraat Bankası'ndan emekli promosyonu müjdesi geldi ve ödemeler güncellendi. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ödemeleri ve başvuru bilgileri.