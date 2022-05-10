Haberler Yaşam Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? (ZTK) Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 10.05.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 23:10

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) adım adım finale yaklaşılıyor. Kupanın yarı final rövanş maçları bugün oynanan Kayserispor - Trabzonspor maçıyla başlarken, yarın oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçının ardından final eşleşmesi belli olacak. Öte yandan büyük finale ilişkin detaylı bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi gün, ayın kaçında, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aracılığıyla araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi gün, ayın kaçında, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.