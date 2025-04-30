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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
14:29
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finali için heyecan dorukta. Final etabında bu yıl Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası, Avrupa Ligi play-off hakkı nedeniyle Trabzonspor için ayrı bir önem taşıyor. Diğer tarafta Galatasaray ise iki kupayı birden kazanıp duble yapmak istiyor. Peki, Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte ZTK Türkiye Kupası finali tarihi