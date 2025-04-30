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Giriş Tarihi: 30.04.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:29

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası finali için heyecan dorukta. Final etabında bu yıl Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası, Avrupa Ligi play-off hakkı nedeniyle Trabzonspor için ayrı bir önem taşıyor. Diğer tarafta Galatasaray ise iki kupayı birden kazanıp duble yapmak istiyor. Peki, Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte ZTK Türkiye Kupası finali tarihi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı. Trabzonspor ile Galatasaray final mücadelesinde Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? İşte detaylar;

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

GALATASARAY-TRABZONSPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları ATV ekranları üzerinden yayınlanıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF, final maçının Gaziantep'te oynanacağını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Türkiye Kupası finali Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

"14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.

Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır."