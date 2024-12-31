Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla yeniden gündemde! Sevilen sanatçı şarkılarıyla hayranlarını ekran başına kilitlerken aynı zamanda Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında gösterdiği performansla da merak uyandırdı. Peki, Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Ziynet Sali kimdir?