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Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Ziynet Sali kimdir?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
19:33
Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de yarışıyor. Sahnelerin sevilen ismi yılbaşı özel programında şarkılarıyla geceye damga vuruyor. ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster'i yakından takip eden izleyiciler, sanatçı hakkında merak edilenleri araştırıyor. Peki, Ziynet Sali Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi? Ziynet Sali kimdir?