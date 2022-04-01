Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Zonguldak iftar vakti ve imsak vakitleri Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar yurdun dört bir yanından araştırılıyor. İslam'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu için hazırlık yapan müminler, orucunun hasara uğramaması için ezan saatlerini gün gün takip ediyor. 2022 Zonguldak İmsakiye takvimi vasıtasıyla bugün Zonguldak'ta iftar saat kaçta, sahur ne zaman gibi soruların cevabı öğreniliyor. Zonguldak sahur vakti ezan saatlerini doğrudan etkileyen güneş ve dünya hareketleri dolayısıyla her gün farklı bir saate denk geliyor. Zonguldak İmsakiye ile 30 günlük Zonguldak iftar saati belli oldu. İşte detaylar ve Zonguldak ezan saatleri…