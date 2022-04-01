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Haberler Yaşam Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 15:00

Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Zonguldak iftar vakti ve imsak vakitleri Ramazan ayının ilk gününden son gününe kadar yurdun dört bir yanından araştırılıyor. İslam'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu için hazırlık yapan müminler, orucunun hasara uğramaması için ezan saatlerini gün gün takip ediyor. 2022 Zonguldak İmsakiye takvimi vasıtasıyla bugün Zonguldak'ta iftar saat kaçta, sahur ne zaman gibi soruların cevabı öğreniliyor. Zonguldak sahur vakti ezan saatlerini doğrudan etkileyen güneş ve dünya hareketleri dolayısıyla her gün farklı bir saate denk geliyor. Zonguldak İmsakiye ile 30 günlük Zonguldak iftar saati belli oldu. İşte detaylar ve Zonguldak ezan saatleri…

Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Zonguldak iftar vakti ve sahur saati şimdiden milyonların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca Müslüman, 2 Nisan Cumartesi sabahı sahura kalkarak yılın ilk Ramazan orucuna niyet etmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il ezan vakitleri listesi aracılığıyla "Zonguldak'ta iftar saat kaçta ve bugün sahur vakti ne zaman?" gibi bilinmezler öğreniliyor. Zonguldak iftar saati ve imsak vakitleri için 2022 Zonguldak imsakiye takvimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz! Zonguldak sahur vakti ile Ramazan ayı ezan saatleri belli oldu. İşte 2022 Ramazan ayı için Zonguldak imsakiye…

ZONGULDAK İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

Zonguldak İmsakiye ile il genelinde bugün ilk oruca saat kaçta başlanacağı, ay boyunca sahur ve iftarın ne zaman yapılacağı belli oldu. Ezan saatleri bilgisine ulaşmak isteyenler için Zonguldak imsakiye ile iftar saatleri bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Zonguldak İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05:00

İlk İftar Vakti: 19:25

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:58

İftar Vakti: 19:26

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:56

İftar Vakti: 19:27

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Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 04:54

İftar Vakti: 19:29

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 04:52

İftar Vakti: 19:30

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Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Ramazan Bayramı Tarihi

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Zonguldak Teravih Namazı Saatleri

Zonguldak'ta 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:46'da kılınacak.

Zonguldak teravih namazı 2 Nisan Cumartesi: 20:48

Zonguldak teravih namazı 3 Nisan Pazar: 20:49

Zonguldak teravih namazı 4 Nisan Pazartesi: 20:50

Zonguldak teravih namazı 5 Nisan Salı: 20:52

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