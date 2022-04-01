Zonguldak iftar vakti belli oldu! 2022 Zonguldak İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta?

Zonguldak iftar vakti ve sahur saati şimdiden milyonların gündeminde yer alıyor. Milyonlarca Müslüman, 2 Nisan Cumartesi sabahı sahura kalkarak yılın ilk Ramazan orucuna niyet etmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il ezan vakitleri listesi aracılığıyla "Zonguldak'ta iftar saat kaçta ve bugün sahur vakti ne zaman?" gibi bilinmezler öğreniliyor. Zonguldak iftar saati ve imsak vakitleri için 2022 Zonguldak imsakiye takvimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz! Zonguldak sahur vakti ile Ramazan ayı ezan saatleri belli oldu. İşte 2022 Ramazan ayı için Zonguldak imsakiye…

ZONGULDAK İMSAKİYE İLE İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKTİ!

Zonguldak İmsakiye ile il genelinde bugün ilk oruca saat kaçta başlanacağı, ay boyunca sahur ve iftarın ne zaman yapılacağı belli oldu. Ezan saatleri bilgisine ulaşmak isteyenler için Zonguldak imsakiye ile iftar saatleri bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;