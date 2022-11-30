Haberler Yaşam Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:32

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2022 araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Kış aylarında sürücü güvenliğinin sağlanması ve trafik kazası oranlarının en aza indirgenmesi için uygulanan çalışma her yıl belli tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Bu yıl da geri sayım başladı. Araç sahipleri, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hususi araçlarda geçerli mi gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Uygulama dönemi başlıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar? İşte, tüm merak edilenler…