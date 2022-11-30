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Haberler Yaşam Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 09:32

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması 2022 araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Kış aylarında sürücü güvenliğinin sağlanması ve trafik kazası oranlarının en aza indirgenmesi için uygulanan çalışma her yıl belli tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Bu yıl da geri sayım başladı. Araç sahipleri, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hususi araçlarda geçerli mi gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Uygulama dönemi başlıyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar? İşte, tüm merak edilenler…

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, başladı mı, hangi tarihte, hangi araçlarda geçerli gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kaza oranını düşürmek için uygulanan zorunlu uygulama kış aylarıyla birlikte başlıyor. Lastikçilerde mesai yoğunlaştı. Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, hangi illerde soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması 2022 başladı mı? İşte, detaylar…

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI YARIN BAŞLIYOR!

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 Kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor, cezası ne kadar?

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

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