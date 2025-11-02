Haberler
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? 2025 Kış lastiği zorunluluğu erken tarihe alındı!
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri için tedbir dönemi başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği takvim kapsamında zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl da tüm yurtta geçerli olacak. Uzmanlar, sadece yasal zorunluluk değil, güvenlik açısından da lastik değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? İşte kış lastiği zorunluluğu tarihi hakkında detaylar.