Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep’in dolup taşan çarşıları boş kaldı

’in dolup taşan çarşıları boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden ’te her gün yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği çarşılar boş kaldı.Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlamanın uygulandığı kentlerden biri olan Gaziantep’te ise her gün vatandaşların ve turistlerin akın ettiği alışverişin kalbinin attığı caddeler boş kaldı. Kentte günün her saati yoğunluğun yaşandığı Gaziler Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Gazimuhtar Paşa Bulvarı ve Almacı Pazarı gibi alışveriş noktalarında kısıtlama nedeniyle sadece

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:15 ABONE OL
Gaziantep’in dolup taşan çarşıları boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden Gaziantep’te her gün yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği çarşılar boş kaldı.
Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlamanın uygulandığı kentlerden biri olan Gaziantep’te ise her gün vatandaşların ve turistlerin akın ettiği alışverişin kalbinin attığı caddeler boş kaldı. Kentte günün her saati yoğunluğun yaşandığı Gaziler Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Gazimuhtar Paşa Bulvarı ve Almacı Pazarı gibi alışveriş noktalarında kısıtlama nedeniyle sadece kuş sesleri duyulduğu görüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’in dolup taşan çarşıları boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA