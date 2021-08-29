30 Ağustos’ta kargolar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yarın kargolar çalışıyor mu, teslimat yapıyor mu? İşte merak edilenler

Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na az bir zaman kaldı. Zafer Bayramı olması dolayısıyla kargo çalışma saatleri de vatandaşların gündeminde yer alan konu başlıklarından bir tanesi oluyor. Pek çok kargo şirketinin çalışma saatleri değişiklik gösterdiğinden dağıtım ya da kargo kabul işlemlerinin Zafer Bayramı'nda yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki; 30 Ağustos'ta kargolar açık mı kapalı mı? Zafer Bayramı 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yerini alıyor. Resmi tatillerde kargo dağıtım şirketlerinin açık olmadığı biliniyor. Kargolar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kapalı olup çalışmayacaktır. Ancak detaylı bilgi için kargo şirketlerinin çağrı merkezlerini arayarak bilgi edinebilirsiniz.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.