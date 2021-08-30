Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü? Müge Anlı’daki Necla ve Metinşen Büyükşen’in katili kim çıktı?

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu Metin Necla Büyükşen cinayeti yeniden gündeme getirildi. Konya'da yaşanan korkunç olayda 3 sene önce 50'li yaşlarındaki çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kızları Büşra'nın gözü önünde öldürülmüştü. Cinayet, ailenin Müge Anlı'ya katılmasıyla ülke çapında duyulmuştu. Bu noktada davanın detayları "Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim çıktı?" soruları ile bugün gündemdeki yerini aldı. Son olarak cinayeti azmettirdiği öne sürülen 4 kişi tutuklanmıştı. Peki, Necla Metin Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü, katil kim? İşte detaylar...
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.
Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.
Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.
'HÜSEYİN ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAM MANTIĞA AYKIRIDIR'
Abdullah Başdemir'in ifadesine SABAH ulaştı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Başdemir, şunları söyledi: Benim bu olayla ilgim bulunmamaktadır. Olay mantığa uymuyor. Kıskançlık nedeniyle Esra'nın eski sevgilisi Hüseyin'i öldürtmeye çalıştığım mantığa aykırıdır. Ben Hüseyin ile gittiğimiz kafeden tanışıyorum.
Esra ile ayrıldıktan sonra Hüseyin ile saniyede karşılaştık. Tokalaşıp birlikte sohbet ettik. Hüseyin'e karşı herhangi bir husumetim olamaz. Esra Hüseyin'den ayrıldıktan sonra benimle olmaya başladı.
Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz. Uzaktan tarife göre adam öldürmek talimatı vermekte mantığa uygun değil. Esra sorunlu bir kişiydi.
Çevresindeki insanlar da uyuşturucu kullanan kişilerden oluştuğu için onların bana zarar verebileceği düşüncesiyle Esra'dan kurtulmaya çalıştım. Ancak Esra peşimi bırakmadı.
Sokağa düşerim diyerek beni vicdani olarak zor duruma soktu. Bunun üzerine bende kendisi ile ilgilendim. Esra'nın bu işle alakası olup olmadığını bilmiyorum. Alakası olup, kendisini kurtarmak için bana iftira atmış olabilir
'ESRA'NIN ADINA HAT ÇIKARTIP ÇOBANLARA VERMİŞ'
Son yıllarda yanında Afgan ve Türk çobanlar çalıştırmaya başladığını da belirten Başdemir, bunların kısa süreli olarak yanında çalıştığını, yüksek ücretli bir teklif gelmesi durumunda oraya gittiklerini söyledi.
Abdullah Başdemir, cinayet için kendisine 100 bin Türk lirası teklif edildiğini söyleyen Alpaslan olarak bilinen Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek'in yanında iki farklı dönem çalıştığını başka yerden yüksek ücretli bir teklif gelince onun da işi bırakıp gittiğini söyledi.
Çobanlara kendi adlarına çıkardıkları hatları kullanmaları için verdiklerini de ifade eden Başdemir, bazen kendi adına bazen eşinin dostunun adına hat çıkarttığını aynı şekilde Esra adına da hatlar çıkartıp kullanmaları için Afganlılara verdiğini, Çoban sayısı azalınca hat ihtiyacı da azaldığını ve bu nedenle hatları kapattığını da sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başlarına kar maskesi geçiren kişiler Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz kişiler, emekli memur Metin Büyükşen'e pompalı tüfekle ateş etti.
Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırganlar, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı.Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi.Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı.Eve giden jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı...