Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü? Müge Anlı’daki Necla ve Metinşen Büyükşen’in katili kim çıktı?

Biz birlikte iken Hüseyin herhangi bir şekilde rahatsızlık vermedi. Hüseyin'i öldürmek istemem kadar mantığa aykırı bir durum olamaz. Uzaktan tarife göre adam öldürmek talimatı vermekte mantığa uygun değil. Esra sorunlu bir kişiydi.

Çevresindeki insanlar da uyuşturucu kullanan kişilerden oluştuğu için onların bana zarar verebileceği düşüncesiyle Esra'dan kurtulmaya çalıştım. Ancak Esra peşimi bırakmadı.

Sokağa düşerim diyerek beni vicdani olarak zor duruma soktu. Bunun üzerine bende kendisi ile ilgilendim. Esra'nın bu işle alakası olup olmadığını bilmiyorum. Alakası olup, kendisini kurtarmak için bana iftira atmış olabilir

'ESRA'NIN ADINA HAT ÇIKARTIP ÇOBANLARA VERMİŞ'

Son yıllarda yanında Afgan ve Türk çobanlar çalıştırmaya başladığını da belirten Başdemir, bunların kısa süreli olarak yanında çalıştığını, yüksek ücretli bir teklif gelmesi durumunda oraya gittiklerini söyledi.

Abdullah Başdemir, cinayet için kendisine 100 bin Türk lirası teklif edildiğini söyleyen Alpaslan olarak bilinen Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek'in yanında iki farklı dönem çalıştığını başka yerden yüksek ücretli bir teklif gelince onun da işi bırakıp gittiğini söyledi.

Çobanlara kendi adlarına çıkardıkları hatları kullanmaları için verdiklerini de ifade eden Başdemir, bazen kendi adına bazen eşinin dostunun adına hat çıkarttığını aynı şekilde Esra adına da hatlar çıkartıp kullanmaları için Afganlılara verdiğini, Çoban sayısı azalınca hat ihtiyacı da azaldığını ve bu nedenle hatları kapattığını da sözlerine ekledi.